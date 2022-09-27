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    Kadıköy'de metrodaki bıçaklı saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemi

    Kadıköy-Tavşentepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz hakkında, 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.
    • 27.09.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 15:47
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    Kadıköy'de metrodaki bıçaklı saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemi

    Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu olan sanık Emrah Yılmaz cezaevinden getirildi.

    Duruşmada müştekiler Nilgün Mihdiye Damgacı ve Senanur Damgacı ile taraf avukatları yer aldı.

    "Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım"

    Sanık Emrah Yılmaz savunmasında, "Olayın başını gösteren görüntüler olmadığı için benim şikayetlerim değerlendirilmemiştir. Olayı ben başlatmadım. Müştekilerden birisi çıkardı. Olayın içerisinde ben darbedildim. Öfke kontrolümü kaybettim. Hakaret ve tehditlerde bulunmuşum. Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım ancak ben kontrolümü kaybettim. Karşı taraf beni tahrik etti. Tekme attı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi isterim." dedi.

    18 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

    Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "kasten yaralama", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "alenen hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "silahlı tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

    DHA'nın haberine göre mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunma yapmaları için ileri bir tarihe ertelendi.

    Kadıköy de metrodaki bıçaklı saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemi #1

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    Kadıköy de metrodaki bıçaklı saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemi #5

    Kadıköy de metrodaki bıçaklı saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemi #6


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