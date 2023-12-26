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DHA

İstanbul'da panik dolu anlar yaşandı.

Kadıköy Caferağa'da meydana gelen olayda, yıkımı gerçekleşen bina dehşet saçtı.

İşçi molozların altında kaldı

Yıkım esnasında binada çalışan işçilerden bir kişi göçük altında kaldı. Vatandaşlar ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçi yardımıyla çıkardılar.

Hastaneye kaldırıldı

Ekipler molozların altında kalan işçiyi yaralı olarak çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler aktarıldı;

Saat 14.47’de Kadıköy Caferağa Mahallesi Neşe Sokakta yapılan bina yıkımı esnasında göcük meydana gelmiş olup, olayda kepçe operatörü bel kısmına kadar göçük altında kalmıştır. Operatör, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.