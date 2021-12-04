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    Kadıköy'de yangın 10 katlı binayı ateş topuna çevirdi

    Göztepe Mahallesinde, 10 katlı binanın 1. katında çıkan yangın, kısa sürede diğer daireleri de etkisi altına aldı. Giderek alevlenen yangından tahliye edilen 5 vatandaş tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 04.12.2021 - 08:53
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    Kadıköy'de yangın 10 katlı binayı ateş topuna çevirdi

    Kadıköy'ün Göztepe Mahallesinde saat 06.00 sularında, 10 katlı binanın ilk katında yangın çıktı.

    Kısa sürede alevlenerek büyüyen yangında ev adeta küle döndü.

    Yangının diğer dairelere sıçramasıyla apartman sakinleri ve mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

    O ANLAR KAMERADA

    Yangının giderek büyüdüğü anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

    Kadıköy'de yangın 10 katlı binayı ateş topuna çevirdi VİDEO

    5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    Apartman sakinlerinin kendisini can havliyle sokağa atmasının ardından, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Binayı saran yangında, dumandan etkilenen 5 kişi ise sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

    Kadıköy de yangın 10 katlı binayı ateş topuna çevirdi #1

    "BAĞIRARAK ÇEVREDEKİLERİ UYARDIM"

    Sokak üzerinde bir binada gece bekçiliği yapan yabancı uyruklu şahıs ‘’Ben inşaatta bekçilik yapıyordum. Duman kokusu aldım ve dışarıya çıktım. Çıktıktan sonra yangını gördüm. Bağırarak çevredekileri uyarmaya çalıştım. Herkesi kaldırdım. Hemen itfaiyeyi aradık. Çok yandı bina. Korkmaya başladık. Üst kattakiler de dumandan etkilendi. Şükürler olsun ki şu an söndürüldü yangın. ‘’ şeklinde konuştu.

    MAHALLELİ YANGINLA MÜCADELE ETTİ

    Öte yandan mahalle sakinleri yangın söndürücü ile dışarıdan müdahale etmeye çalıştı.

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