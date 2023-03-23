Kağıthane’de eski sevgilisini bıçaklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu Tartıştığı eski sevgilisinin telefonunu zorla alan ve tehdit ettikten sonra bıçakla yaralayan saldırgana yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede saldırganın 3 ayrı suçtan 18,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İHA

İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki bir iş yerinde çalışan eski sevgilisi Fitnet K.(37) ile konuşmaya giden Turgay Parlak (39), kadının elindeki telefonu zorla aldı.

Tartışmaya başlayan ikili arasında arbede çıktı.

Bu sırada Parlak, kadını cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı.

Montu sayesinde hafif yaralandı

Çığlık atan kadının yardımına çevredeki esnaf koştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Üzerindeki kalın montu sayesinde saldırıyı hafif atlatan kadın, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma tamamlandı

Kadının şikayeti üzerine çok sayıda suç kaydı bulunan saldırgan da kısa sürede yakalandı.

Emniyette ifade veren saldırgan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 Ocak 2023 günü saldırıyı gerçekleştiren Turgay Parlak’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Birlikte yaşadıkları evden ayrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Parlak ile müşteki Fitnet K.’nın duygusal ilişki yaşamakta oldukları, olaydan yaklaşık 2 hafta önce aralarındaki tartışma üzerine müştekinin birlikte kaldıkları evden ayrıldığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli Parlak’ın saat 14.00 sıralarında müştekinin iş yerinin önüne gelerek kendisiyle konuşmak istediği, bir süre yürüyerek sohbet ettikten sonra şüphelinin ‘telefonunu ver, benim sosyal medya hesabım var onu kapatacağım’ dediği, aldığı telefonu herhangi bir işlem yapmadan geriye müştekiye verdiği ancak bir süre sonra tekrar telefonu isteyince bu kez vermek istemediği kaydedildi.

"Seni öldüreceğim, iş yerini silahla tarayacağım"

Bunun üzerine yaşanan arbede sırasında telefonu zorla aldığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Parlak’ın ‘seni öldüreceğim, iş yerini silahla tarayacağım’ şeklinde tehdit ettiği, ardından çıkardığı bıçağı 3 kez müşteki Fitnet K.’ya savurduğu, ilk 2 hamlenin müştekinin vücuduna isabet etmediği ancak 3. hamlede müştekiyi bacağından yaraladığı belirtildi.

Müşteki Fitnet K.’nın yaralanmasıyla oradaki vatandaşların yardım ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli Turgay Parlak’ın ise kaçtığı belirtildi.

"Başka erkekle ev tuttum"

Şüpheli Parlak’ın savunmasına da yer verilen iddianamede, müşteki Fitnet K.’nın telefonunu hediye amacıyla kendisinin aldığını, müştekiden telefonu istediğinde rızasıyla verdiğini, daha sonra müştekinin kendisine yönelik ‘ben eve gelmek istemiyorum, başka erkek ile ev tuttum, artık onunla yaşayacağım’ şeklinde sözler söylediğini, böylece tahrik ettiğini öne sürdüğü belirtildi.

İfadenin devamında şüpheli, bunun üzerine bıçağı müştekiye doğru 3 kez savurduğunu, amacının ise korkutmak olduğunu söylediği kaydedildi.

18,5 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay Parlak’ın ‘tehdit’, ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘silahla yağma’ suçlarından toplamda 11,5 yıldan 18,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.