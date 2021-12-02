Kağıthane’de fren yerine gaza bastı, uçurumdan düştü

Çocuğunu okula bıraktıktan sonra otoparktan çıkarken fren yerine gaza basan sürücü, uçurumdan düştü.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Altınay Caddesi üzerinde, saat 11.00 sıralarında çocuğunu ana okuluna bırakan Pelin Gündoğdu, otoparktan çıkarken fren yerine gaza basınca otomobiyle uçurumdan düştü.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içinde şok geçiren sürücü Pelin Gündoğdu’yu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

“ARAÇ HIZLANMIŞ SONRA DA ARABAYI KONTROL EDEMEMİŞ”

Ambulansta tedavisi yapılan sürücü, kardeşinin aracına bindi. Kaza yapan sürücünün kardeşi Mert Kerem Gündoğdu, “Otomobil park halindeydi. Çıkmaya çalışıyor. Yanlış bir manevra yapıyor. Sonra araç aşağıya uçuyor. Devrilme falan olmadığı için yaralanma yok. Araç hızlanmış sonra da arabayı kontrol edememiş. Biz itfaiyeden daha önce geldik. Yaralı değildi. Ablama araçtan çıkmasını söyledik. O da çıktı. Sonra yukarıya çıktık. Ablam önce bizi arayarak 'Ben kaza yaptım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Panik içindeyim. Bu araç devrilecek mi? Aşağıya mı gidecek? Bilmiyorum.' dedi. Biz onu sakinleştirmeye çalıştık. Allahtan bir şey olmadı.” şeklinde konuştu.