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    Kağıthane'de kavga ettiği şahsın içinde 7 bin lira olan montunu çaldı

    Yolda yürüyen grupla araçla sokağa gelen diğer grup arasında çıkan tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga esnasında şahıslardan biri içerisinde 7 bin lira olan montu çalarak kaçtı.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 10:03
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    Kağıthane'de kavga ettiği şahsın içinde 7 bin lira olan montunu çaldı

    İstanbul Kağıthane'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu bir grup şahıs, sokak içerisinde yürüdüğü sırada arabayla yanına gelen şahıslarla kavga etmeye başladı.

    Sokakta yaşanan kavganın ardından şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan şahısları belirlemek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

    CEBİNDE 7 BİN LİRA OLAN MONTUNU ÇALDI

    Kavgaya karışan şahıslardan birinin Mohamad Ghaith A. olduğunu belirleyen polis, şahsı emniyete götürdü.

    Emniyette ifade veren şahıs, kavga sırasında cebinde 7 bin lira para olan montunun çalındığını söyledi. Mohammad Ghaith A.’nın ifadesi doğrultusunda harekete geçen Kağıthane polisi, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini tek tek incelemeye aldı.

    ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ekipler kavga sırasında İsa A.’nın montu çalarak kaçtığını tespit etti. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde İsa A. yakalanırken, çaldığı montu ise polise boş olarak teslim etti.

    SERBEST KALDI

    Gözaltına alınan iki şahıs hakkında emniyette ifadelerinin alınması sonrasında "kasten yaralama" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından adli işlem yapıldı.

    Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

    Kağıthane de kavga ettiği şahsın içinde 7 bin lira olan montunu çaldı #1

    Kağıthane de kavga ettiği şahsın içinde 7 bin lira olan montunu çaldı #2

    Kağıthane de kavga ettiği şahsın içinde 7 bin lira olan montunu çaldı #3


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