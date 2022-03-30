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Kağıthane'de kavga ettiği şahsın içinde 7 bin lira olan montunu çaldı

Kağıthane'de kavga ettiği şahsın içinde 7 bin lira olan montunu çaldı

Yolda yürüyen grupla araçla sokağa gelen diğer grup arasında çıkan tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga esnasında şahıslardan biri içerisinde 7 bin lira olan montu çalarak kaçtı.