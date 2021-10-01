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- Kağıthane'de küfür tartışması kanlı bitti
Kağıthane'de küfür tartışması kanlı bitti
- İHA
- 01.10.2021 - 17:46
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde Recep K. (21) ile Berke Y. (22) arasında, 'küfür' nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışma bir süre sonra son bulurken, Berke Y. ertesi gün yanına arkadaşı Eren K.'yi de alarak Recep K.'nin bulunduğu motosiklet tamirhanesine gitti.
SİLAHLA VURUP KAÇTI
Elinde silahla koşarak dükkana giren Berke Y., Recep K.'yi vurup kayıplara karıştı. Hafif yaralanan Recep K. hastaneye kaldırılırken, Kağıthane polisi olayla ilgili çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırgan Berke Y., Ortabayır Mahallesi Sarıgöl Caddesi üzerinde yakalandı. Çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunan Berke Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan Berke Y.'nin olayda kullandığı tabancayı ise Ayarcı Caddesi'nde bulunan Hilal Parkı'na sakladığı ortaya çıktı.
Kağıthane'de kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı