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    Kağıthane'de küfür tartışması kanlı bitti

    Kendisine küfür ettiğini öne süren Recep K.'nin iş yerini basan Berke Y., karşı tarafı silahla vurarak yaraladı.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 17:46
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    Kağıthane'de küfür tartışması kanlı bitti

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde Recep K. (21) ile Berke Y. (22) arasında, 'küfür' nedeniyle tartışma yaşandı.

    Tartışma bir süre sonra son bulurken, Berke Y. ertesi gün yanına arkadaşı Eren K.'yi de alarak Recep K.'nin bulunduğu motosiklet tamirhanesine gitti.

    SİLAHLA VURUP KAÇTI

    Elinde silahla koşarak dükkana giren Berke Y., Recep K.'yi vurup kayıplara karıştı. Hafif yaralanan Recep K. hastaneye kaldırılırken, Kağıthane polisi olayla ilgili çalışma başlattı.

    Kağıthane de küfür tartışması kanlı bitti #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Saldırgan Berke Y., Ortabayır Mahallesi Sarıgöl Caddesi üzerinde yakalandı. Çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunan Berke Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Öte yandan Berke Y.'nin olayda kullandığı tabancayı ise Ayarcı Caddesi'nde bulunan Hilal Parkı'na sakladığı ortaya çıktı.

    Kağıthane'de kendisine küfür eden şahsın dükkanını basıp saldırdı

    Kağıthane de küfür tartışması kanlı bitti #2

    Kağıthane de küfür tartışması kanlı bitti #3

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