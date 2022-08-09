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- Kağıthane'de taksici ile moto kuryenin kavgası kamerada
Kağıthane'de taksici ile moto kuryenin kavgası kamerada
- 09.08.2022 - 10:43
- Güncelleme : 09.08.2022 - 12:01
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde taksici ile moto kurye birbirine girdi.
Akşam saatlerinde kadın müşterisini alan taksici, yolcuyu istediği adrese bırakmak için ara sokağa girdi.
Kadın yolcu, araçtan inmek istediği sırada kapısını açarken yanından geçen moto kuryeye çarptı.
Olay taksici ile moto kurye kavgasına döndü
Bunun üzerine genç kadın ile kurye arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle taksi şoförü, araçtan inerek olaya müdahale etmek istedi. Olay kısa süre içerisinde taksici ile moto kurye kavgasına döndü.
Kağıthane'de taksici ile moto kuryenin kavgası kamerada VİDEO
Birbirlerine girdiler
Öfkeli şoförler yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.
Taksici aldığı darbeyle yere düştü. Ayağa kalkan taksici, kavga esnasında bagajı açarak valizi kadına vermek istedi.
Hiçbir şey olmamış gibi evine gitti
O esnada kurye tarafından yeniden darbe alan taksi şoförü, tekrar yere düştü.
Kavganın ardından kurye motosikletine binip uzaklaşırken, valizi sinirle yere atan taksici ise aracına binip olay yerinden ayrıldı.
Kadın yolcu ise hiçbir şey olmamış gibi valizini alarak evine gitti.
Kameralara yansıdı
İHA'nın aktarımına göre; kavga çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.