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Kağıthane'de taksici ile moto kuryenin kavgası kamerada

Kağıthane'de taksici ile moto kuryenin kavgası kamerada

Araçtan inen yolcu, kapıyı açarken yanından geçen moto kuryeye çarptı. Taraflar arasında çıkan tartışmaya taksi şoförü de katıldı. Bunun üzerine moto kurye ve şoför birbirine girdi. O anlar kamerada.