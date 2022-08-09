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    Kağıthane'de taksici ile moto kuryenin kavgası kamerada

    Araçtan inen yolcu, kapıyı açarken yanından geçen moto kuryeye çarptı. Taraflar arasında çıkan tartışmaya taksi şoförü de katıldı. Bunun üzerine moto kurye ve şoför birbirine girdi. O anlar kamerada.
    • 09.08.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 12:01
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    Kağıthane'de taksici ile moto kuryenin kavgası kamerada

    İstanbul'un Kağıthane ilçesinde taksici ile moto kurye birbirine girdi.

    Akşam saatlerinde kadın müşterisini alan taksici, yolcuyu istediği adrese bırakmak için ara sokağa girdi.

    Kadın yolcu, araçtan inmek istediği sırada kapısını açarken yanından geçen moto kuryeye çarptı.

    Olay taksici ile moto kurye kavgasına döndü

    Bunun üzerine genç kadın ile kurye arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle taksi şoförü, araçtan inerek olaya müdahale etmek istedi. Olay kısa süre içerisinde taksici ile moto kurye kavgasına döndü.

    Kağıthane'de taksici ile moto kuryenin kavgası kamerada VİDEO

    Kağıthane de taksici ile moto kuryenin kavgası kamerada #1

    Birbirlerine girdiler

    Öfkeli şoförler yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.

    Taksici aldığı darbeyle yere düştü. Ayağa kalkan taksici, kavga esnasında bagajı açarak valizi kadına vermek istedi.

    Kağıthane de taksici ile moto kuryenin kavgası kamerada #2

    Hiçbir şey olmamış gibi evine gitti

    O esnada kurye tarafından yeniden darbe alan taksi şoförü, tekrar yere düştü.

    Kavganın ardından kurye motosikletine binip uzaklaşırken, valizi sinirle yere atan taksici ise aracına binip olay yerinden ayrıldı.

    Kadın yolcu ise hiçbir şey olmamış gibi valizini alarak evine gitti.

    Kağıthane de taksici ile moto kuryenin kavgası kamerada #3

    Kameralara yansıdı

    İHA'nın aktarımına göre; kavga çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Kağıthane de taksici ile moto kuryenin kavgası kamerada #4

    Kağıthane de taksici ile moto kuryenin kavgası kamerada #5


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