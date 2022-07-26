Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Gelişmeler takip ediliyor.

Kahramanmaraş beşik gibi sallandı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde saat 09.11 de deprem yaşandı.

4.4 büyüklüğünde deprem

Büyüklüğünün 4,4 olduğu depremde, vatandaşlar panik yaşadı.

Olumsuz bir durum yok

AFAD'ın yaptığı son açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir haberin alınmadığı aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak belirledi.

Vatandaşlar sokağa çıktı

Bir diğer yandan yaşanan olayda büyük korku yaşayan vatandaşlardan bazıları ise sokağa çıktı.

Hastaları dışarı çıkardılar

Depremin merkez üssüne yakın bölgede bulunan Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hastalar ile sağlık personeli de kısa süreli panik yaşadı.

Bazı hastalar taşınabilir yatak ya da tekerlekli sandalye ile bahçeye çıkarıldı. Bir süre dışarıda bekleyen hastalar, tekrar içeriye alındı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Vehbi Şirikçi, "Deprem sırasında vatandaşlarımız ve sağlık personelimiz panik halinde dışarı çıktı. Şu an için herhangi bir sorun yok. Hastanemizde sağlık hizmeti sorunsuz bir şekilde devam ediyor." dedi.







