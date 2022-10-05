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    Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün altında kalan şahsı, aracı kaldırarak kurtardılar

    Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün altında kalan şahsı, aracı kaldırarak kurtardılar

    Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı yaya, halk otobüsünün altında kalırken yaralıyı vatandaşlar, otobüsü kaldırarak kurtardı.
    • 05.10.2022 - 08:08
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 09:08
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    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki durakta, yaya geçidini kullanmadan refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, dengesini kaybederek yere düştü.

    Otobüsün tekeri altında kaldı

    O sırada, durağa yanaşmak isteyen 46 H 0204 plakalı halk otobüsünün altında kalarak yaralandı. Otobüsün tekerinin altında kalan yaşlı vatandaş bir müddet kurtarılmayı bekledi.

    Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün altında kalan şahsı, aracı kaldırarak kurtardılar - VİDEO

    Onlarca kişi otobüsü kaldırdı, yaralıyı çıkardı

    İHA'nın haberine göre; bölgede bulunan vatandaşlardan birinin bağırması üzerine otobüs, onlarca kişi tarafından kaldırılarak yaralı vatandaş kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş ta halk otobüsünün altında kalan şahsı, aracı kaldırarak kurtardılar #1

    Kahramanmaraş ta halk otobüsünün altında kalan şahsı, aracı kaldırarak kurtardılar #2

    Kahramanmaraş ta halk otobüsünün altında kalan şahsı, aracı kaldırarak kurtardılar #3

    Kahramanmaraş ta halk otobüsünün altında kalan şahsı, aracı kaldırarak kurtardılar #4

    Kahramanmaraş ta halk otobüsünün altında kalan şahsı, aracı kaldırarak kurtardılar #5

    Kahramanmaraş ta halk otobüsünün altında kalan şahsı, aracı kaldırarak kurtardılar #6

    Kahramanmaraş ta halk otobüsünün altında kalan şahsı, aracı kaldırarak kurtardılar #7


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