Kahramanmaraş'ta, otomobilden rastgele ateş açan maganda yakalandı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken otomobilinden rastgele ateş açan İbrahim K'yi, polis ekipleri yakaladı.

Kahramanmaraş Mağralı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim K., gece geç saatlerde, otomobiliyle giderken pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açmaya başladı.

BİR EVİN BAHÇESİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ihbar edilen otomobili, Yörük Selim Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Araçta inceleme yapan polisler, çelik yeleklerini giyip mahalleyi ablukaya alırken, bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Yapılan arama çalışmalar sonunda İbrahim K. bir evin bahçesinde yakalandı.

TÜFEK BAŞKA EVİN BAHÇESİNDE BULUNDU

Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K.'nın gözaltına alınırken gülmesi dikkat çekerken, ateşlediği pompalı tüfek ise çevredeki başka bir evin bahçesinde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



