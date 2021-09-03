Kahramanmaraş'ta Suriyeliler, buldukları 10 bin doları polise teslim etti

Kahramanmaraş'ta Suriyeliler, buldukları 10 bin doları polise teslim etti

Bir kişinin üzerinden düşürerek kaybettiği 10 bin dolar, 2 Suriyeli tarafından bulununca polise teslim edildi. Parayı teslim eden Suriyeliler, isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Kahramanmaraş'ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, çalıştığı fabrikaya ait olduğu iddia edilen 50 bin dolar ile iş yerinden ayrıldı.

Kent merkezindeki bir bankaya gelerek parayı yatırmak isteyen şahıs, paranın 10 bin dolarının eksik olduğunu görünce durumu devriye gezen polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ, ŞİKAYET ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kaybedilen paranın bulunabilmesi için harekete geçen ekipler, şahsın aracını park ettiği otopark ile banka arasında arama çalışması başlattı.

SURİYELİLERİN PARAYI POLİSE TESLİM ETTİĞİ BELİRLENDİ

Düşürülen 10 bin doları yoldan geçen ve isminin açıklanmasını istemeyen iki Suriyelinin bulduğu ve parayı polise teslim ettiği öğrenildi.



