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Karabük’te 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Karabük’te 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

38 yaşındaki kadının pencereden nasıl düştüğü araştırılırken, evli ve 4 çocuğu olduğu öğrenildi.