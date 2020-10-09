Dolar
7.9321
-0.1435%
Euro
9.3562
0.0609%
Altın
1912.68
0.9825%
Borsa
1157.24
0.5867%
G. Altın
487.868
0.9151%
Bitcoin
86114.87
0.3306%
EXEN Coin
12.82
-1.00%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Karabük’te 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

    38 yaşındaki kadının pencereden nasıl düştüğü araştırılırken, evli ve 4 çocuğu olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 09.10.2020 - 12:12
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 12:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük’te 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

    Karabük Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede yaşayan Fatma Yıldırım (38), henüz bilinmeyen nedenle pencereden düştü.

    Ağır yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    NASIL DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

    Evli ve 4 çocuk annesi Fatma Yıldırım’ın pencereden nasıl düştüğü araştırılıyor.

    Karabük’te 4 üncü kat penceresinden düşen kadın öldü #1

    Karabük’te 4 üncü kat penceresinden düşen kadın öldü #2

    Karabük’te 4 üncü kat penceresinden düşen kadın öldü #3

    Karabük’te 4 üncü kat penceresinden düşen kadın öldü #4

    Karabük’te 4 üncü kat penceresinden düşen kadın öldü #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir