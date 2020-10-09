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- Karabük’te 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
Karabük’te 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
38 yaşındaki kadının pencereden nasıl düştüğü araştırılırken, evli ve 4 çocuğu olduğu öğrenildi.
- DHA
- 09.10.2020 - 12:12
- Güncelleme : 09.10.2020 - 12:12
Karabük Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede yaşayan Fatma Yıldırım (38), henüz bilinmeyen nedenle pencereden düştü.
Ağır yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
NASIL DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR
Evli ve 4 çocuk annesi Fatma Yıldırım’ın pencereden nasıl düştüğü araştırılıyor.