Petrol
99.98
0.89%
Euro
17.5179
0.24%
Dolar
17.4546
0.15%
Altın
959.9
0.11%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
359.271
1.13%
BTXN Coin
7.46
5.36%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Karabük’te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü

    Eskipazar ilçesinde odun yüklü traktörün römorkunun devrilmesi sonucu altında kalan 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 2 kişi yaralandı.
    • 15.07.2022 - 06:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük’te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü

    Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Kuzyaka köyünde tarlada çalışma yaptıktan sonra kestikleri odunlarla birlikte köye geri dönen Hasan Kalay (75) yönetimindeki 78 EA 446 plakalı traktörün akis kesmesi sonrası ön tekerin kopmasıyla birlikte odun yüklü römork devrildi.

    2 kişi olay yerinde can verdi

    Kazada, sürücü Kalay ile yanında bulunan yeğeni Feride Aydemir (47) devrilen römorkun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

    Karabük’te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü #1

    1'i ağır 2 kişi yaralandı

    Bu sırada römork üzerinde bulunan Melik Aydemir (16) ile Cevdet Kalay (48) kendilerini atarak kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Aydemir, Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Kalay ise Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Karabük’te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü #2

    Hasan Kalay ve Feride Aydemir’in cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
    Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Karabük’te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü #3

    Karabük’te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü #4

    Karabük’te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü #5


    İlginizi Çekebilir

    Trakya KYK yurdu öğrenciler için hazırlandı
    Gündem

    Trakya KYK yurdu öğrenciler için hazırlandı

    Instagram çöktü mü? Instagrama neden girilmiyor? 15 Temmuz instagram sorunu
    Gündem

    Instagram çöktü mü? Instagrama neden girilmiyor? 15 Temmuz instagram sorunu

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir