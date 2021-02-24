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    Karaman’da köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı

    Bir otomobil sürücüsü aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 07:23
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    Karaman’da köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı

    Karaman’ın Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Ağalar Harmanı kavşağında uzman çavuş olduğu öğrenilen İ.Ö’., kullandığı 06 EB 7070 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca sinyalizasyon direğine çarparak takla attı.

    BABAANNESİNİN CENAZESİNE KATILMAK İÇİN GELDİ

    Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Takla atan otomobilden yara almadan kurtulan İ.Ö.'nün babaannesinin cenazesi için görev yaptığı Ankara’dan Karaman'a geldiği öğrenildi.

    Karaman’da köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı #1

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