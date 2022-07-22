Karaman’da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk öldü

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sürücü ise gözaltına alındı.

Karaman’ın Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi’nde seyir halinde olan Harun A. (32), yönetimindeki 70 FZ 595 plakalı otomobil ile saat 00.10 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Yavuz Selim Kalaycı'ya (15) çarptı.

25 metre savruldu

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre ileriye savrulan Kalaycı, ağır yaralandı.

Sürücü Harun A. ise otomobiliyle yaklaşık 75 metre ileride durabildi.

Kalaycı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen can verdi

DHA’nın haberine göre Kalaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Harun A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.