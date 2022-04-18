Petrol
111.37
-0.30%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
574.887
-3.48%
BTXN Coin
31.75
2.18%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Karaman'da parktaki çocuğun vurulmasında 4 tutuklama

    Parkta oynadığı esnada maganda kurşunuyla yaralanan 10 yaşındaki Ali Mert sağlığına kavuşurken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 tutuklandı.
    • 18.04.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 11:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da parktaki çocuğun vurulmasında 4 tutuklama

    Geçtiğimiz cumartesi günü Karaman'ın Tabduk Emre Mahallesi'nde duran otomobilden inen bir şahıs, pompalı tüfekle yakınlardaki çocuk parkına doğru 9 el rastgele ateş açarak 10 yaşındaki Ali Mert Y.'yi yaralamıştı.

    Polis harekete geçti

    Şüpheli, olay sonrası otomobile binip yanındaki 3 arkadaşıyla kayıplara karışırken, ihabr üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Mert Y., tedavisinin ardından dün taburcu oldu. Polis ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    4 şüpheli tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, plakadan yola çıkarak otomobilin yerini tespit eden ekipler, olay günü otomobilde bulunan Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, tüfek ise ateş edenin belirlenmesi için kriminal laboratuvarda incelemeye alındı.

    Karaman'da parkta oynayan çocuk maganda kurşunuyla yaralandı

    Karaman da parktaki çocuğun vurulmasında 4 tutuklama #1

    Karaman da parktaki çocuğun vurulmasında 4 tutuklama #2


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Afyonkarahisar’da halk ozanı tavuklara türkü söylüyor
    İç Haber

    Afyonkarahisar’da halk ozanı tavuklara türkü söylüyor

    Murat Sancak, Mustafa Kapı'ya sahip çıktı
    Futbol

    Murat Sancak, Mustafa Kapı'ya sahip çıktı

    Görüş Bildir