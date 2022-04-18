Karaman'da parktaki çocuğun vurulmasında 4 tutuklama

Parkta oynadığı esnada maganda kurşunuyla yaralanan 10 yaşındaki Ali Mert sağlığına kavuşurken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 tutuklandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Karaman'ın Tabduk Emre Mahallesi'nde duran otomobilden inen bir şahıs, pompalı tüfekle yakınlardaki çocuk parkına doğru 9 el rastgele ateş açarak 10 yaşındaki Ali Mert Y.'yi yaralamıştı.

Polis harekete geçti

Şüpheli, olay sonrası otomobile binip yanındaki 3 arkadaşıyla kayıplara karışırken, ihabr üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Mert Y., tedavisinin ardından dün taburcu oldu. Polis ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

4 şüpheli tutuklandı

DHA'nın haberine göre, plakadan yola çıkarak otomobilin yerini tespit eden ekipler, olay günü otomobilde bulunan Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, tüfek ise ateş edenin belirlenmesi için kriminal laboratuvarda incelemeye alındı.

Karaman'da parkta oynayan çocuk maganda kurşunuyla yaralandı