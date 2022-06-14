Sağanak yağışın beraberinde getirdiği sel sonucu yollar su altında kalırken ekipler, baskınları engellemek için çalışmalara başladı.

Karaman'da başlayan sağanak yağış, bir süre sonra sele dönüştü.

Urgan Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır su bulunmayan Urgan Deresi, öğle saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte taştı.

Yollar su altında kalırken belediye ekipleri, mahallede su baskınlarının önüne geçmek için iş makineleriyle toprak döküp bariyer oluşturarak suyun yönünü değiştirdi.

DHA'nın aktarımına göre, sel suları boş ve ekili arazilere aktı.

"Vatandaşlarımızın bölgeden uzak durmaları büyük önem arz etmektedir"

Karaman Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimiz merkez Urgan Boğazı ve deresi çevresinde bulunan vatandaşlarımızın, sel tehlikesi sebebiyle dere kenarından ve çevresinden uzak durmaları büyük önem arz etmektedir.” denildi.

Karaman'da sel: Urgan Deresi taştı VİDEO



































