Kars’ta, defineciler iş makinesiyle kazı yaparken yakalandı

7 defineci, iş makineleri ile kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Definecilerin malzemelerine el konuldu.

Kars’ta, definecilerin uyguladıkları yöntem pes dedirtti. 7 defineci, kazma kürek gibi geleneksel yöntemleri bırakarak iş makinesi kullandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkamış’ta izinsiz kazı yapan şüphelileri, suç aletleri ile yakaladı.

İHA’nın haberine göre; kazı yapmak için kullanılan 2 iş makinesi, 1 otomobil ve çok sayıda malzemeye el konuldu.

Kaçak kazı yapan şüpheliler, gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına getirildi.

Valilik açıklaması

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan, tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir.” denildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.