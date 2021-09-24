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    Kartal'da iki grubun kavgası

    Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada yaralanan bir şahıs, tekmelerin hedefi oldu.
    • DHA
    • 24.09.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 10:10
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    Kartal'da iki grubun kavgası

    İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine girerken, olayda bir kişi yaralandı.Yaralı kişi yerde yatarken, çevredeki vatandaşlar araya girdi. Buna rağmen saldırısına devam eden bir şahıs ise yaralı tekmeleyerek yerde sürükledi.

    Olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Yaralı daha sonra hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Kartal'da iki grubun kavgası ViDEO

    Kartal da iki grubun kavgası #1

    Kartal da iki grubun kavgası #2

    Kartal da iki grubun kavgası #3

    Kartal da iki grubun kavgası #4

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