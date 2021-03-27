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    Kartal'da kaçak diş muayenehanesindeki silahlara el koyuldu

    Yasa dışı silah ticareti yapıldığı ve kaçak olarak işletildiği belirlenen diş muayenehanesinde çok sayıda silah ele geçirildi.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 11:49
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    Kartal'da kaçak diş muayenehanesindeki silahlara el koyuldu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart Perşembe günü Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasadışı silah ticareti ve silah imalatı yapıldığı yine aynı adresin kaçak diş muayenehanesi olarak kullanıldığı yönünde ihbar aldı.

    Harekete geçen ekipler, aynı gün saat 16.00 sıralarında, baskın düzenledi.

    BASKINDA ELE GEÇİRİLENLER

    Adreste yapılan aramalarda, diş muayene masası, ekipman ve muayenede kullanılan ilaçların yanı sıra, 5 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 43 farklı çaplarda fişek, 58 icra yayı, 7 icra mili, 3 namlu, 3 tabanca sürgüsü, silah tamirinde kullanıldığı değerlendirilen 2 makine, namlu açmak için kullanıldığı değerlendirilen dikey matkap ele geçirildi.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Kaçak muayenehanede bulunan V.B.Y. (38) ve M.Ö. T. (45) isimli kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kartal'da kaçak diş muayenehanesindeki silahlara el koyuldu ViDEO

    Kartal da kaçak diş muayenehanesindeki silahlara el koyuldu #1

    Kartal da kaçak diş muayenehanesindeki silahlara el koyuldu #2

    Kartal da kaçak diş muayenehanesindeki silahlara el koyuldu #3

    Kartal da kaçak diş muayenehanesindeki silahlara el koyuldu #4

    Kartal da kaçak diş muayenehanesindeki silahlara el koyuldu #5

    Kartal da kaçak diş muayenehanesindeki silahlara el koyuldu #6

    Kartal da kaçak diş muayenehanesindeki silahlara el koyuldu #7

    Kartal da kaçak diş muayenehanesindeki silahlara el koyuldu #8

    Kartal da kaçak diş muayenehanesindeki silahlara el koyuldu #9

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