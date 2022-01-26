Kartal'da tartıştığı gelinini silahla öldürdü

Sinir krizi geçirdiği iddia edilen Galip Gülistan, tartıştığı 2 çocuk annesi Safura Gülistan'ı silahla başından vurup, ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

İstanbul'un Kartal ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşanan olayda Galip Gülistan, gelini Safura Gülistan ile tartışmaya başladı.

GELİNİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Galip Gülistan, tartışmanın ardından gelininin kafasına silahla ateş etti.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evin bulunduğu bölgeye gelen polis ekipleri, Safura Gülistan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından Galip Gülistan, polise giderek teslim oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerde, evde bir adet silah ve boş kovanlar olduğu öğrenildi. İncelemelerin ardından 2 çocuk annesi Safura Gülistan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan haberi alır almaz olay yerine gelen Safura Gülistan'ın yakınlarının, sinir krizi geçirdikleri görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

































