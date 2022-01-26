Euro
15.2884
0.31%
Dolar
13.5496
0.54%
Altın
800.3590
-0.10%
Borsa
1951
0.31%
Bitcoin
524.092
4.57%
BTXN Coin
30.70
4.42%
-0ºC
İstanbul
Çok bulutlu -0 C

    Kartal'da tartıştığı gelinini silahla öldürdü

    Sinir krizi geçirdiği iddia edilen Galip Gülistan, tartıştığı 2 çocuk annesi Safura Gülistan'ı silahla başından vurup, ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 17:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal'da tartıştığı gelinini silahla öldürdü

    İstanbul'un Kartal ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşanan olayda Galip Gülistan, gelini Safura Gülistan ile tartışmaya başladı.

    GELİNİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

    Galip Gülistan, tartışmanın ardından gelininin kafasına silahla ateş etti.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Evin bulunduğu bölgeye gelen polis ekipleri, Safura Gülistan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

    POLİSE TESLİM OLDU

    Olayın ardından Galip Gülistan, polise giderek teslim oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerde, evde bir adet silah ve boş kovanlar olduğu öğrenildi. İncelemelerin ardından 2 çocuk annesi Safura Gülistan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Öte yandan haberi alır almaz olay yerine gelen Safura Gülistan'ın yakınlarının, sinir krizi geçirdikleri görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


    Kartal da tartıştığı gelinini silahla öldürdü #1

    Kartal da tartıştığı gelinini silahla öldürdü #2

    Kartal da tartıştığı gelinini silahla öldürdü #3

    Kartal da tartıştığı gelinini silahla öldürdü #4

    Kartal da tartıştığı gelinini silahla öldürdü #5

    Kartal da tartıştığı gelinini silahla öldürdü #6

    Kartal da tartıştığı gelinini silahla öldürdü #7

    Kartal da tartıştığı gelinini silahla öldürdü #8

    Kartal da tartıştığı gelinini silahla öldürdü #9


    Görüş Bildir