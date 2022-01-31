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    Kayseri'de adliyeye girerken bıçakla yakalandı

    Duruşması için adliyeye gelen, x-ray taramasında belinde bıçakla yakalan Y.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 15:47
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    Kayseri'de adliyeye girerken bıçakla yakalandı

    Kayseri Adliyesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Y.D. isimli bir kişi, duruşması için adliyeye geldi.

    BELİNDE KURBAN BIÇAĞIYLA YAKALANDI

    Güvenlik kontrol noktasında görevli polis tarafından x-ray taramasına yönlendirilen Y.D.'nin belinde, bıçak olduğu tespit edildi.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    'Kurban bıçağı' olarak tabir edilen, kesici kısmı 14 santimetre, sap uzunluğu ise 12 santimetre olarak ölçülen alete el koyuldu. Y.D., polis tarafından gözaltına alındı.

    Kayseri de adliyeye girerken bıçakla yakalandı #1

    Kayseri de adliyeye girerken bıçakla yakalandı #2


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