Akaryakıt istasyonundan otogaz aldıktan sonra sürücünün kontağı çalıştırmasıyla aracın alev alması kameralara yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarındaki akaryakıt istasyonunda Ertuğrul Yılmaz, idaresindeki otomobile otogaz almak için akaryakıt istasyonuna geldi.

100 TL'lik yakıt alan Yılmaz, aracına binerek gitmek istedi.

DHA'nın haberine göre Yılmaz, kontağı çevirdiği anda araç birden alev aldı.

Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki otomobil alev aldı - VİDEO

Sürücü yaralandı

Aracın içinden çıkan Yılmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Akaryakıt istasyonu görevlileri, yangın tüpü ile alevleri söndürdü. Yanan otomobil akaryakıt istasyonundan uzaklaştırıldı.

Sürücünün sağlık durumu iyi

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

O anlar kamerada

Diğer yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde akaryakıtını alan Yılmaz'ın aracına bindikten kısa bir süre sonra otomobilin alev aldığı görüldü.

Yılmaz'ın araçtan kaçarak, alevlerden kurtulduğu güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Ayrıca, arka plakası olmayan otomobilin otogaz tesisatında arıza olduğu, bu nedenle aracın alev aldığı öğrenildi.





















