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    Kayseri'de bıçaklandığı belli olmasın diye üstü örtüldü

    Bıçaklanan bir şahsın, çevredekiler tarafından fark edilmemesi için üzerinin örtüldüğü görüldü.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 12:26
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 12:26
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    Kayseri'de bıçaklandığı belli olmasın diye üstü örtüldü

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, 34 yaşındaki Secan G.'ye saldırdı.

    Dün akşam saatlerinde Argıncık Alsancak Mahallesi 6. Cadde üzerinde şüpheli şahıs, Sercan G.'yi  koltuk altından ve kalçasından bıçakladı.

    ÇARŞAFA SARIP PARKA ATTI

    Bıçaklayan şahıs tarafından çarşafa sarılan Sercan G., cadde üzerindeki parka bırakıldı. Olayın ardından şüpheli aracına binerek uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sercan G., tedavi altına alındı.

    Sercan G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan E.E. ve T.K.'yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına alırken, Sercan G.'yi bıçaklayan şahsı ise yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.

    Öte yandan, Sercan G. ve diğer 3 şahsın alkollü olduğu, alkolün etkisiyle çıkan kavgada Sercan G.'nin koltuk altından ve kalçasından bıçaklandığı, bıçak darbeleri ile kanın görülmemesi için üzerinin örtülerek parka bırakıldığı öğrenildi.

    Kayseri'de bıçaklandığı belli olmasın diye üstü örtüldü #1

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