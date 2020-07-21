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Kayseri'de bıçaklandığı belli olmasın diye üstü örtüldü

Kayseri'de bıçaklandığı belli olmasın diye üstü örtüldü

Bıçaklanan bir şahsın, çevredekiler tarafından fark edilmemesi için üzerinin örtüldüğü görüldü.