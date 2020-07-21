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- Kayseri'de bıçaklandığı belli olmasın diye üstü örtüldü
Kayseri'de bıçaklandığı belli olmasın diye üstü örtüldü
- İHA
- 21.07.2020 - 12:26
- Güncelleme : 21.07.2020 - 12:26
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, 34 yaşındaki Secan G.'ye saldırdı.
Dün akşam saatlerinde Argıncık Alsancak Mahallesi 6. Cadde üzerinde şüpheli şahıs, Sercan G.'yi koltuk altından ve kalçasından bıçakladı.
ÇARŞAFA SARIP PARKA ATTI
Bıçaklayan şahıs tarafından çarşafa sarılan Sercan G., cadde üzerindeki parka bırakıldı. Olayın ardından şüpheli aracına binerek uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sercan G., tedavi altına alındı.
Sercan G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan E.E. ve T.K.'yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına alırken, Sercan G.'yi bıçaklayan şahsı ise yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, Sercan G. ve diğer 3 şahsın alkollü olduğu, alkolün etkisiyle çıkan kavgada Sercan G.'nin koltuk altından ve kalçasından bıçaklandığı, bıçak darbeleri ile kanın görülmemesi için üzerinin örtülerek parka bırakıldığı öğrenildi.