Kayseri'de çıkan yangında hasta kızı ekipler kurtardı

Kayseri'de çıkan yangın panik anlara neden oldu.
Melikgazi ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında oturan Suriyeli ailenin evinde, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken, komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hasta kadın kurtarıldı
Evdeki 2 kişi kendi imkanları ile dışarı çıkarken yatalak olduğu öğrenilen R.T. (26) isimli genç kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hastaneye kaldırıldı
Dumandan etkilenen kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alevler kontrol altına alındı
İtfaiye ekipleri, çıkan yangını yarım saat süren çalışma ile kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.
Ekipler yangın ile ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış