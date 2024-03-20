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Kayseri'de çıkan yangında hasta kızı ekipler kurtardı

Kayseri'de çıkan yangında hasta kızı ekipler kurtardı Henüz bilinmeyen bir nedenle bir dairede çıkan yangında 2 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken yatalak hasta olan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarılıp, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.