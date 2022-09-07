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    Kayseri’de eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü

    Bir kadının eline aldığı sopa ile bir erkeğin kafasına vurduğu, kendisini engellemeye çalışan adama da tokat attığı anlar kameraya yansıdı.
    • 07.09.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 11:49
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    Kayseri’de eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü

    Görüntüler, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde kayda alındı.

    Bir kadın, yaşadığı tartışma sonrası, sinir krizi geçirdi.

    Sopayla kafasına vurdu

    Bu sırada kendisinden kaçarak bir dükkana sığınan adamın çıktığını gören kadın, koşarak yakaladığı şahsın kafasına sopayla vurdu.

    Neye uğradığını şaşıran adam koşarak uzaklaştı.

    Kayseri’de eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü VİDEO

    Bağırıp, tokat attı

    Ancak siniri geçmeyen kadın, kendisini engelleyen bir adama da bağırarak tokat attı.

    İHA’nın haberine göre çevredekilerin sakinleştirmekte zorluk çektiği kadın, daha sonra yürüyerek uzaklaştı.

    Kayseri’de eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü #1

    Kayseri’de eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü #2

    Kayseri’de eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü #3

    Kayseri’de eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü #4

    Kayseri’de eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü #5


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