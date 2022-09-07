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Kayseri’de eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü

Kayseri’de eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü

Bir kadının eline aldığı sopa ile bir erkeğin kafasına vurduğu, kendisini engellemeye çalışan adama da tokat attığı anlar kameraya yansıdı.