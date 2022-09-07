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- Kayseri’de eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü
Kayseri’de eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü
Bir kadının eline aldığı sopa ile bir erkeğin kafasına vurduğu, kendisini engellemeye çalışan adama da tokat attığı anlar kameraya yansıdı.
- 07.09.2022 - 11:44
- Güncelleme : 07.09.2022 - 11:49
Görüntüler, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde kayda alındı.
Bir kadın, yaşadığı tartışma sonrası, sinir krizi geçirdi.
Sopayla kafasına vurdu
Bu sırada kendisinden kaçarak bir dükkana sığınan adamın çıktığını gören kadın, koşarak yakaladığı şahsın kafasına sopayla vurdu.
Neye uğradığını şaşıran adam koşarak uzaklaştı.
Kayseri’de eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü VİDEO
Bağırıp, tokat attı
Ancak siniri geçmeyen kadın, kendisini engelleyen bir adama da bağırarak tokat attı.
İHA’nın haberine göre çevredekilerin sakinleştirmekte zorluk çektiği kadın, daha sonra yürüyerek uzaklaştı.