Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
412.536
-0.31%
EXEN Coin
24.44
2.30%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Kayseri'de eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi

    Ailesinin olduğu evi ateşe vermeye çalışan şahsı polis ekipleri son anda etkisiz hale getirirken, kadın ve 4 çocuğu tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 14:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu M.H., eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyerek darbetmeye başladı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    OPERASYONLA KURTARILDI

    Polis ekipleri evi ateşe vermek isteyen M.H. ile iletişim kurmaya çalışırken diğer yandan da eve operasyon düzenledi.

    Kayseri'de eşini ve çocuklarını yakmak isteyen şahsı polis engelledi VİDEO

    ANNE VE ÇOCUKLARI TEDAVİ ALTINDA

    Eve giren ekipler, M.H.’yi etkisiz hale getirirken kadın ve 4 çocuğunu güvenli bölgeye aldı.

    Ailesini darbden M.H., gözaltına alındı, eşi ve 4 çocuğu ise tedavi edilmek üzere ambulansa bindirildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi #1

    Kayseri de eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi #2

    Kayseri de eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi #3

    Kayseri de eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi #4

    Kayseri de eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi #5

    Kayseri de eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi #6

    Kayseri de eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir