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- Kayseri'de eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi
Kayseri'de eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi
Ailesinin olduğu evi ateşe vermeye çalışan şahsı polis ekipleri son anda etkisiz hale getirirken, kadın ve 4 çocuğu tedavi altına alındı.
- İHA
- 04.09.2021 - 13:51
- Güncelleme : 04.09.2021 - 14:43
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu M.H., eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyerek darbetmeye başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OPERASYONLA KURTARILDI
Polis ekipleri evi ateşe vermek isteyen M.H. ile iletişim kurmaya çalışırken diğer yandan da eve operasyon düzenledi.
Kayseri'de eşini ve çocuklarını yakmak isteyen şahsı polis engelledi VİDEO
ANNE VE ÇOCUKLARI TEDAVİ ALTINDA
Eve giren ekipler, M.H.’yi etkisiz hale getirirken kadın ve 4 çocuğunu güvenli bölgeye aldı.
Ailesini darbden M.H., gözaltına alındı, eşi ve 4 çocuğu ise tedavi edilmek üzere ambulansa bindirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.