Kayseri’de fuhuş yapılan 12 ev mühürlendi

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 1-31 Ağustos tarihleri arasında fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 evi mühürledi. Asayiş ve hırsızlık büro ekipleri de çok sayıda aranan şüpheliyi yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, 1’i cinsel içerikli suç, 6’sı kumar olmak üzere toplam 7 adli olayla ilgili yakalanan 8 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde toplam 61 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev de ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

50 bin TL sahiplerine teslim edildi

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 30’u evden, 26’sı iş yerinden ve kurumdan, 12’si otodan, 20’si açıktan, 8’i bisiklet ve elektrikli bisiklet, 13’ü diğer olaylar olmak üzere işlem yapılan 109 olayda yakalanan 130 şahıstan 16’sı tutuklandı.

Yakalanan şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 50 bin TL değerinde malzeme de müştekilerine teslim edildi.

Yakalanan şahıslardan 194’ü tutuklandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nin çalışmalarında da haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 380 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Yakalanan şahıslardan 194’ü tutuklandı.

Asayiş olayları

Ayrıca Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği tarafından yapılan uygulama ve çalışmalarda, 8 aranan şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılarak, 1 adet bıçak, 6 adet ateşli silah ile 50 adet fişek ve çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi.

Meydana gelen asayiş olaylarına karışan 34 şüpheli de yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Vatandaşların 253 bin TL göndermeleri engellendi

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında da 7 dolandırıcılık olayı ile ilgili yakalanan 13 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İHA’nın haberine göre ekiplerin çalışmaları ile vatandaşların kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslara toplamda 253 bin TL göndermeleri engellendi.