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    Kayseri'de, hasta yakınları acil servisi birbirine kattı

    Çocuk acil servisinde gelen şahıslar, güvenlik görevlisinin maske uyarısına öfkelenerek saldırdı. Ağır darbe alan hastane çalışanı tedavi altına alındı.
    • 05.08.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 10:10
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    Kayseri'de, hasta yakınları acil servisi birbirine kattı

    Hastanede şiddet olaylarının yeni adresi Kayseri...

    Akşam saatlerinde çocukları hastalanan Türkan - Mehmet Büyüknalbant çifti, bir süre sonra hastaneye gitme kararı aldı.

    Aile birlikte N.B. ile kardeşi F.B. küçük çocuğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'ne getirdi.

    Güvenlik görevlisini darbettiler

    Burada güvenlik çalışanları tarafından maske uyarısı yapılmasının ardından hasta yakınları öfkelendi.

    42 yaşındaki Nevzat H., uyardığı şahıslar tarafından darbedildi.

    Kayseri'de, hasta yakınları acil servisi birbirine kattı VİDEO

    Kayseri de, hasta yakınları acil servisi birbirine kattı #1

    Saldırganlar gözaltına alındı

    İHA'nın aktarımına göre; Aldığı ağır darbelerle yaralanan güvenlik görevlisi, hastanede tedavi altına alındı.Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise saldırgan N.B. ile F.B.'yi gözaltına aldı.

    "Başında ciddi yaralanma var"

    Olayın ardından açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu, "Bugün hastanemizde menfur bir saldırı gerçekleşti. Hasta yakınları maskesiz olarak içeriye girmek istediklerinde güvenlik görevlisi arkadaşımız; bu şekilde içeriye girmelerinin doğru olmadığını, hastayla beraber bir kişinin içeriye girmesini söylediğinde hasta yakınlarından iki tanesi kendisine saldırdı. Başında ciddi şekilde yaralanma meydana gelmiş" ifadelerini kullandı.

    Kayseri de, hasta yakınları acil servisi birbirine kattı #2

    Kayseri de, hasta yakınları acil servisi birbirine kattı #3


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