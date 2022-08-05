Kayseri'de, hasta yakınları acil servisi birbirine kattı

Çocuk acil servisinde gelen şahıslar, güvenlik görevlisinin maske uyarısına öfkelenerek saldırdı. Ağır darbe alan hastane çalışanı tedavi altına alındı.

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Akşam saatlerinde çocukları hastalanan Türkan - Mehmet Büyüknalbant çifti, bir süre sonra hastaneye gitme kararı aldı.

Aile birlikte N.B. ile kardeşi F.B. küçük çocuğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'ne getirdi.

Güvenlik görevlisini darbettiler

Burada güvenlik çalışanları tarafından maske uyarısı yapılmasının ardından hasta yakınları öfkelendi.

42 yaşındaki Nevzat H., uyardığı şahıslar tarafından darbedildi.

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Saldırganlar gözaltına alındı

İHA'nın aktarımına göre; Aldığı ağır darbelerle yaralanan güvenlik görevlisi, hastanede tedavi altına alındı.Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise saldırgan N.B. ile F.B.'yi gözaltına aldı.

"Başında ciddi yaralanma var"

Olayın ardından açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu, "Bugün hastanemizde menfur bir saldırı gerçekleşti. Hasta yakınları maskesiz olarak içeriye girmek istediklerinde güvenlik görevlisi arkadaşımız; bu şekilde içeriye girmelerinin doğru olmadığını, hastayla beraber bir kişinin içeriye girmesini söylediğinde hasta yakınlarından iki tanesi kendisine saldırdı. Başında ciddi şekilde yaralanma meydana gelmiş" ifadelerini kullandı.