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Kayseri'de hırsız camiden yardım paralarını çaldı

Kayseri'de hırsız camiden yardım paralarını çaldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir camiye giren hırsız, kapıdaki 'Ey hırsız, odada çalacak para yok. Kapıyı kırma, pencereyi de' notuna rağmen yardım paralarını çalarak kayıplara karıştı.