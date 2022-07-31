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    Kayseri'de hırsız camiden yardım paralarını çaldı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir camiye giren hırsız, kapıdaki 'Ey hırsız, odada çalacak para yok. Kapıyı kırma, pencereyi de' notuna rağmen yardım paralarını çalarak kayıplara karıştı.
    • 31.07.2022 - 16:12
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    Kayseri'de hırsız camiden yardım paralarını çaldı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Özderici Camii'ne giren şahıs, imam odasındaki yardım paralarını çalarak kayıplara karıştı.

    Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin M.T. olduğunu belirledi.

    Hırsız yakalandı

    Şüpheli M.T., ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    İmamın notuna aldırış etmedi

    Öte yandan, cami imamının kapıya astığı not ise dikkat çekti. Notta; 'Ey hırsız, odada çalacak para yok. Kapıyı kırma, pencereyi de' yazarken, M.T., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Kayseri de hırsız camiden yardım paralarını çaldı #1

    Kayseri de hırsız camiden yardım paralarını çaldı #2


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