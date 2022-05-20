Kayseri'de kavgayı ayıran adamı ağır yaralayan şahıs serbest bırakıldı

Melikgazi ilçesinde grup kavgasını ayırmaya çalışan 36 yaşındaki adam, omuzundan ve sol bacağından vuruldu. 11 gün tedavi gören adamın annesi, saldırganın serbest kalmasına tepki gösterdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgayı, 36 yaşındaki Özgür Çırpan ayırmak istedi.

Bu esnada Çırpan, omzundan ve sol bacağından tabancayla yaralandı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çırpan, 11 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi.

Saldırgan serbest bırakıldı

Özgür Çırpan’ı vurduğu öne sürülen 28 yaşındaki Mehmet Ali G., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Ölümden döndü, vuran kişi serbest kaldı"

Mehmet Ali G.’nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Özgür Çırpan'ın annesi Güllü Çırpan, "Oğlum Özgür, iki grup arasındaki tartışmayı ayırmak isterken tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan oğlum 11 gün hastanede tedavi gördü. Kendisi ölümden döndü. Oğlumu vuran kişi ise serbest bırakıldı.

"İnsanın canı bu kadar ucuz olmamalı"

Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Biz oğlumu yaralayan kişinin tutuklanarak, en ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi.

















