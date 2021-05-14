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    Kayseri'de kaza yapan kardeşleri ölüm ayırdı

    Sarıoğlan ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Oğuzhan Karaoğlu (21) yaşamını yitirdi, kardeşi Fetih Karaoğlu (15) ise ağır yaralandı.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 07:19
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    Kayseri'de kaza yapan kardeşleri ölüm ayırdı

    Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Ömerhacılı mevkiinde, Oğuzhan Karaoğlu yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

    500 METRE SÜRÜKLENDİ

    Otomobil yaklaşık 500 metre sürüklenirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Oğuzhan Karaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan kardeşi Fetih Karaoğlu ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Oğuzhan Karaoğlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından  otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Öte yandan, otomobil tamircisi olduğu öğrenilen Karaoğlu’nun Özvatan ilçesinde bulunan müşterisine araç parçası götürdüğü öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de kaza yapan kardeşleri ölüm ayırdı #1

    Kayseri de kaza yapan kardeşleri ölüm ayırdı #2

    Kayseri de kaza yapan kardeşleri ölüm ayırdı #3

    Kayseri de kaza yapan kardeşleri ölüm ayırdı #4

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