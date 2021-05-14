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- Kayseri'de kaza yapan kardeşleri ölüm ayırdı
Kayseri'de kaza yapan kardeşleri ölüm ayırdı
- DHA
- 14.05.2021 - 07:19
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Ömerhacılı mevkiinde, Oğuzhan Karaoğlu yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
500 METRE SÜRÜKLENDİ
Otomobil yaklaşık 500 metre sürüklenirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Oğuzhan Karaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan kardeşi Fetih Karaoğlu ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Oğuzhan Karaoğlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, otomobil tamircisi olduğu öğrenilen Karaoğlu’nun Özvatan ilçesinde bulunan müşterisine araç parçası götürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.