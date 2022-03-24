Bir okul müdürünün, binanın içerisinde yatan kediyi karga tulumba dışarı çıkardıktan sonra tekme atması vicdanları sızlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okul müdürü N.B., dışarı çıktığı sırada kapının önünde yatan kediyi gördü.

KEDİYİ TEKMELEYİP, DIŞARI ATTI

Kediyi karga tulumba tutarak dışarı çıkaran N.B., burada adeta futbol topuna vurur gibi kediye tekme attı.

Kedi okuldan uzaklaşırken, okul müdürü de hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

MÜDÜRE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konuya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kayseri'de okul müdürü kediyi tekmeleyip sokağa attı VİDEO