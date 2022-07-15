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    Kayseri'de önce çelik kasayı attı, sonra evi yaktı

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs önce evde bulunan kasayı aşağıya attıktan sonra evi ateşe verdi.
    • 15.07.2022 - 20:25
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 21:15
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    Kayseri'de önce çelik kasayı attı, sonra evi yaktı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Cami Kebir Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerindeki bir binanın 8. katında bulunan evde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan bir 21 yaşındaki genç, tek başına kaldığı sırada evdeki çelik kasayı camdan aşağı attı.

    Ardından evi ateşe veren şahıs kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Bina sakinleri tahliye edildi

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dumanlarda binayı sardı.

    Bina sakinleri apartmandan tahliye edildi.

    İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

    5 kişi tedavi altına alındı

    Öte yandan, yangın sırasında binada bulunan ve yoğun dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahıslar, bina önünde bekletilen ambulansta tedavi altına alındı.

    İHA'nın aktardığına göre polis ekipleri evi yaktığı iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri'de önce çelik kasayı attı, sonra evi yaktı VİDEO

    Kayseri de önce çelik kasayı attı, sonra evi yaktı #1

    Kayseri de önce çelik kasayı attı, sonra evi yaktı #2

    Kayseri de önce çelik kasayı attı, sonra evi yaktı #3

    Kayseri de önce çelik kasayı attı, sonra evi yaktı #4


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