Kayseri'de sağlıkçılar birbirine girdi

Ambulans şoförü ile acil tıp teknisyeni, getirdikleri hastayla ilgilenmediğini iddia ettikleri doktora saldırdı.

Son dönemde sağlık çalışanlarına ynelik şiddet olayları sıkça kamuoyunda gündeme geliyor.

Sağlık çalışanları yakın zamanda kanun önünde de şiddet olaylarına karşı koruma altına alındı.

Fakat bu kez şiddet, sağlık çalışanları arasında cereyan etti.

Olay Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde meydana geldi.

Hastayı bırakıp birbirlerine girdiler

İHA'nın haberine göre hastaneye ambulansla hasta getiren ambulans şoförü ile acil tıp teknisyeni, burada görevli doktor B.K. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 sağlık çalışanı, 'umursamaz tavır' sergilediğini iddia ettikleri doktora saldırdı.

Çıkan kavga araya giren jandarma ve polis ekipleri tarafından yatıştırılırken, yaralanan doktorun da çalıştığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



