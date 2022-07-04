Petrol
113.09
1.31%
Euro
17.6039
0.72%
Dolar
16.8307
0.45%
Altın
978.73
0.27%
Borsa
2455
0.46%
Bitcoin
332.391
3.16%
BTXN Coin
7.03
2.03%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Kayseri'de sağlıkçılar birbirine girdi

    Ambulans şoförü ile acil tıp teknisyeni, getirdikleri hastayla ilgilenmediğini iddia ettikleri doktora saldırdı.
    • 04.07.2022 - 16:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de sağlıkçılar birbirine girdi

    Son dönemde sağlık çalışanlarına ynelik şiddet olayları sıkça kamuoyunda gündeme geliyor.

    Sağlık çalışanları yakın zamanda kanun önünde de şiddet olaylarına karşı koruma altına alındı.

    Fakat bu kez şiddet, sağlık çalışanları arasında cereyan etti.

    Olay Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde meydana geldi.

    Hastayı bırakıp birbirlerine girdiler

    İHA'nın haberine göre hastaneye ambulansla hasta getiren ambulans şoförü ile acil tıp teknisyeni, burada görevli doktor B.K. ile tartıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 sağlık çalışanı, 'umursamaz tavır' sergilediğini iddia ettikleri doktora saldırdı.

    Çıkan kavga araya giren jandarma ve polis ekipleri tarafından yatıştırılırken, yaralanan doktorun da çalıştığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de sağlıkçılar birbirine girdi #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!
    Tesla

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!

    Osmaniye'de kanala giren Murat hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Osmaniye'de kanala giren Murat hayatını kaybetti

    Irak'ta başbakanlığa aday oldu
    Dünya

    Irak'ta başbakanlığa aday oldu

    Görüş Bildir