DHA
ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Elazığ'da balıkçılık yapan Ahmet Sayın, arkadaşları Anıl Eroğlu ve Fatih Yayar ile birlikte balık tutmak için Keban Baraj Gölü’ne tekneyle açıldı.
Grubun 1,5 metre uzunluğundaki oltasına balık takıldı.
Tuttukları balığı tekneye çıkaran arkadaşlar, bunun ‘Fırat turnası’ olduğunu gördü.
3 arkadaş yaptıkaları öçümlerde balığın 157 santimetre boyunda ve 46 kilo 800 gram ağırlığında olduğu belirledi.
O anlar kamerada
Balığın yakalandığı o heyecan dolu anlar, cep telefonuyla kayda alındı.