Keban Barajı'nda balık avı: 1.57'lik Fırat turnası yakaladılar Keban Baraj Gölü’nde balıkçı 3 arkadaş, oltayla 157 santim boyunda 46 kilo 810 gram ağırlığında Fırat turnası yakaladı. O heyecanlı av anları kamerayla kaydedildi.

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DHA

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Elazığ'da balıkçılık yapan Ahmet Sayın, arkadaşları Anıl Eroğlu ve Fatih Yayar ile birlikte balık tutmak için Keban Baraj Gölü’ne tekneyle açıldı.

Grubun 1,5 metre uzunluğundaki oltasına balık takıldı.

Tuttukları balığı tekneye çıkaran arkadaşlar, bunun ‘Fırat turnası’ olduğunu gördü.

3 arkadaş yaptıkaları öçümlerde balığın 157 santimetre boyunda ve 46 kilo 800 gram ağırlığında olduğu belirledi.

O anlar kamerada

Balığın yakalandığı o heyecan dolu anlar, cep telefonuyla kayda alındı.