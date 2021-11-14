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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kılıçla canice katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
    • AA
    • 14.11.2021 - 15:57
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

    Türkiye geçtiğimiz günlerde korkunç bir kadın cinayetine daha sahne olmuştu.

    Ankara'dan eğitim için İstanbul'a gelen Mimar Başak Cengiz, Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile canice öldürülmüştü.

    KILIÇDAROĞLU AİLEYİ ZİYARET ETTİ

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cengiz'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

    CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan, Başak Cengiz in ailesine ziyaret #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan, Başak Cengiz in ailesine ziyaret #2

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan, Başak Cengiz in ailesine ziyaret #3

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan, Başak Cengiz in ailesine ziyaret #4

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