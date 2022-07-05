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- Kilis'te kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Kilis'te kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Metrelerce derinlikteki kuyuya düşen köpek, 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
- 05.07.2022 - 11:45
- Güncelleme : 05.07.2022 - 11:46
Kilis'te köpek kurtarma operasyonu yapıldı.
Yavru köpek, Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar köyündeki sondaj kuyusuna düştü.
Kuyuya düştü
20 metre derinlikte çaresizce kurtarılmayı bekleyen köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
1 saatlik kurtarma operasyonu
Olay yerine giden ekipler, 1 saatlik çalışma sonucu özel bir aparatla yavru köpeği kuyudan çıkardı.
İHA'nın haberine göre, veteriner kliniğine teslim edilen yavru köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kilis'te kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı ViDEO