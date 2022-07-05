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    Kilis'te kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

    Metrelerce derinlikteki kuyuya düşen köpek, 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
    • 05.07.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 11:46
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    Kilis'te kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

    Kilis'te köpek kurtarma operasyonu yapıldı.

    Yavru köpek, Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar köyündeki sondaj kuyusuna düştü.

    Kuyuya düştü

    20 metre derinlikte çaresizce kurtarılmayı bekleyen köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

    1 saatlik kurtarma operasyonu

    Olay yerine giden ekipler, 1 saatlik çalışma sonucu özel bir aparatla yavru köpeği kuyudan çıkardı.

    İHA'nın haberine göre, veteriner kliniğine teslim edilen yavru köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Kilis'te kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı ViDEO

    Kilis te kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı #1

    Kilis te kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı #2


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