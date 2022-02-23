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    Kırıkkale'de çöken çardağın altında kalan işçiler yaralandı

    Bir arsada yapımı devam eden çardak, üzerinde bir işçinin kiremit döşediği sıra çöktü. Kaza nedeniyle yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 23.02.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 18:05
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    Kırıkkale'de çöken çardağın altında kalan işçiler yaralandı

    Kırıkkale'nin Aşağı Mahmutlar Mahallesi Dağevi köyü yolu mevkisinde M.K'ye ait arsada yapımı devam eden çardak, üzerinde bir işçinin kiremit döşediği sırada çöktü.

    2 İŞÇİ ÇARDAĞIN ALTINDA KALDI

    Tahta ve kiremitlerin altında kalan 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

    Bölgedeki vatandaşların da yardımıyla enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçiler Cebrail A. (30) ve Hüseyin S'nin (32) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kırıkkale'de çardak çöktü, 2 işçi yaralandı VİDEO

    Kırıkkale de çöken çardağın altında kalan işçiler yaralandı #1

    Kırıkkale de çöken çardağın altında kalan işçiler yaralandı #2

    Kırıkkale de çöken çardağın altında kalan işçiler yaralandı #3


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