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Kırıkkale'de çöken çardağın altında kalan işçiler yaralandı

Kırıkkale'de çöken çardağın altında kalan işçiler yaralandı

Bir arsada yapımı devam eden çardak, üzerinde bir işçinin kiremit döşediği sıra çöktü. Kaza nedeniyle yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.