Kırıkkale'de temaslı olmasına rağmen parkta oturan 17 yaşındaki kız, ailesine teslim edildi

Kırıkkale'de temaslı olduğu halde parkta arkadaşı ile oturan Nida Gül T. (17), ailesine teslim edildi. Genç kızın ailesine 4 bin 50 TL para cezası kesildi.

Kırıkkale'de polis ekipleri, kent genelinde yaya olarak yaptıkları devriyelerde vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Ekipler, Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Parkında arkadaşıyla oturan Nida Gül T.'e (17) yaptıkları GBT sorgulamasında koronavirüs temaslısı olduğunu tespit etti.

AİLESİNE CEZA KESİLDİ

Nida Gül T.'in, koronavirüs teması nedeniyle izleniminin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, bölgeye İl Salgın Denetim ekipleri çağrıldı.

Karantina kurallarını ihlal eden Gül T.'in, 18 yaşından küçük olduğu için ailesine 4 bin 50 TL para cezası kesildi.

EVDE KARANTİNAYA ALINDI

Ayrıca Nida Gül T., karantinasını tamamlaması için ailesine teslim edilerek, evde karantinaya alındı.