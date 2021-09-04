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    Kırıkkale'de yangında bayılan yaşlı adamı, itfaiye eri sırtında taşıdı

    Bir binanın ikinci katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, aşırı dumandan etkilenen yaşlı adamı sırtında taşıyarak alevlerin arasından kurtardı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 14:17
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    Kırıkkale'de yangında bayılan yaşlı adamı, itfaiye eri sırtında taşıdı

    Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı.

    Evde tek başına yaşayan 63 yaşındaki Ömer Bulduk'un evindeki kanepe tutuştu.

    Kısa sürede büyüyen alevler, evin diğer odalarında sıçrarken, o sırada evden dışarı çıkamayan yaşlı adam, dumandan etkilenerek bayıldı.

    Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İTFAİYE ERİ YAŞLI ADAMI SIRTINDA TAŞIDI

    İtfaiye ekipleri, aşırı dumandan etkilenen yaşlı adamı alevlerin arasından balkona çıkarttı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahale sonrası itfaiye eri, yaşlı adamı sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı.

    Kırıkkale'de yangında bayılan yaşlı adamı, itfaiye eri sırtında taşıdı VİDEO


    Kırıkkale de yangında bayılan yaşlı adamı, itfaiye eri sırtında taşıdı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Acil Tıp Teknisyeni Bahattin Ünlüer'in de dumandan etkilenmesinin üzerine, ambulansta yapılan müdahalelerin ardından yaşlı adam ve sağlık personeli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

    Kırıkkale de yangında bayılan yaşlı adamı, itfaiye eri sırtında taşıdı #2

    "HAYATİ TEHLİKESİ YOK GİBİ"

    İtfaiye Eri Murat Özçelik, “İçeride hem yangın hem de yoğun duman vardı. İçeride vatandaş olduğunu söylediler. Yoğun duman içerisinde yerde yatan birisini fark ettim. Onu kaldırarak dışarıya çıkarttım. Şükür kurtarabildik, bilinci yerinde. Hayati tehlikesi yok gibi” dedi.

    Kırıkkale de yangında bayılan yaşlı adamı, itfaiye eri sırtında taşıdı #3

    BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    Kırıkkale de yangında bayılan yaşlı adamı, itfaiye eri sırtında taşıdı #4

    Kırıkkale de yangında bayılan yaşlı adamı, itfaiye eri sırtında taşıdı #5

    Kırıkkale de yangında bayılan yaşlı adamı, itfaiye eri sırtında taşıdı #6

    Kırıkkale de yangında bayılan yaşlı adamı, itfaiye eri sırtında taşıdı #7

    Kırıkkale de yangında bayılan yaşlı adamı, itfaiye eri sırtında taşıdı #8

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