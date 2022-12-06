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    Kırıkkale’de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

    Otomobil, kamyonet ve cipin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
    • 06.12.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 09:10
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    Kırıkkale’de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

    Kırıkkale-Samsun kara yolunun 43'üncü kilometresinde Osman Erduğan (25) yönetimindeki 06 BJC 168 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Nazlı Beyazgül yönetimindeki 06 BA 0082 plakalı otomobile çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle otomobil boş araziye savruldu.

    Zincirleme kazaya dönüştü

    Bu sırada Osman Şimşek (62) yönetimindeki 34 CHS 602 plakalı cip, kazadan dolayı yolda duran kamyonete çarptı.

    Akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada, sürücüler Osman Erduğan, Asiye Şimşek, Osman Şimşek ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hatice Erduğan (24) ve Mehmet Efe Erduğan (2) yaralandı.

    Kırıkkale’de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı #1

    Eski başkanın eşi öldü

    İhbar üzerine bölgeye; ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde yapılan kontrolde, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı beldesinin eski belediye başkanı olduğu öğrenilen sürücü Osman Şimşek'in eşi Asiye Şimşek'in (59) hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kırıkkale’de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı #2

    Yaralılar tedavi altında

    DHA’nın haberine göre yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Şimşek’in cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

    Kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale’de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı #3


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