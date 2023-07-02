Kırklareli'de kurban derileri koktu! Vatandaşlar tedirgin oldu Lüleburgaz'da etrafa yayılan kötü koku, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Kokunun kurban derilerinden geldiği anlaşırken, yıkama ve kireçleme işlemi yapıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etrafa yayılan kötü kokular, bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

Kötü kokudan rahatsız ve tedirgin olan vatandaşlar, ilgililere haber verdi.

Türk Hava Kurumu tarafından toplanan ve Devlet Su İşleri bahçesinde istiflenen kurban derilerinin alınmadığı ve kokunun derilerden geldiği belirlendi.

Bölgeden uzaklaştırıldı

Mevcut derileri alması gereken müteahhit firma görevini yerine getirmediği için, Lüleburgaz Belediyesi tarafından toplum sağlığı korumak amaçlı 40 ton derinin imha edilmesi için bölgeden uzaklaştırılması sağlandı.

Bölge temizlendi ve kireçlendi

Ardından bölgenin yıkama ve kireçleme işlemi tamamladı. Ayrıca müteahhit firmalar tarafından alınması gereken derilerin Trakya genelinde yüzde 70 oranında alınmadığı bilgisine ulaşıldı