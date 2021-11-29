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    Kırklareli’nde kavga: 16 yaşındaki genç öldü

    İki grup arasında çıkan tabancanın da kullanıldığı kavgada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:28
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    Kırklareli’nde kavga: 16 yaşındaki genç öldü

    Dün saat 23.00 sıralarında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda tabanca da kullanıldı.

    Kavgada kurşunların isabet ettiği 16 yaşındaki Seymen Dalbastı ile yanında bulunan 2 arkadaşı, yaralandı.

    GENÇ SEYMEN ÖLDÜ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Seymen Dalbastı, hayatını kaybetti.

    Kırklareli’nde kavga: 16 yaşındaki genç öldü #1

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Polis, olaya karıştıklarını belirlediği M.G., M.U. ve  B.G.'yi gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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