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Kırklareli’nde kavga: 16 yaşındaki genç öldü

Kırklareli’nde kavga: 16 yaşındaki genç öldü

İki grup arasında çıkan tabancanın da kullanıldığı kavgada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.