Kırşehir'de bir kişi gece kulübü çıkışı tartıştığı arkadaşını öldürdü Kırşehir'de 38 yaşındaki Erkan Çelebi, birlikte gittiği gece kulübünün çıkışında tartıştığı arkadaşı 40 yaşındaki Cebrail Tekinarslan tarafından kalbinden bıçaklandı.

DHA

Kırşehir'de yaşanılan kavgada kan aktı..

Dün akşam saatlerinde Kaman ilçesi Çiftlikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cebrail Tekinarslan, iddiaya göre arkadaşı Erkan Çelebi ile birlikte bir gece kulübüne geldi.

Kalbinden bıçakladı

Gece kulübünün çıkışında, Tekinarslan ile Çelebi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Cebrail Tekinarslan cebinden çıkardığı bıçağı Erkan Çelebi'nin kalbine sağladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkan Çelebi'nin cansız bedeni Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Polis, Cebrail Tekinarslan'ı gözaltına aldı. Otopsi işlemlerinin ardından, ailesi tarafından teslim alınan Çelebi'nin cenazesi Akpınar ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Cebrail Tekinarslan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.