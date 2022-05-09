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    Konya'da kız kaçırma meselesinde kan aktı: 1 ölü

    Kız kaçırma meselesinden aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki çocuk ile 32 yaşındaki Cem Ünalan'ın bıçaklı tartışması cinayetle bitti.
    • 09.05.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 15:39
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    Konya'da kız kaçırma meselesinde kan aktı: 1 ölü

    Konya'nın Meram ilçesinde, kız kaçırma husumeti bulunan Süleyman Ünal ve Cem Ünalan konuşmak için cadde üzerinde buluştu.

    Buluşma noktasına iki arkadaşıyla birlikte gelen Cem Ünalan ile Süleyman Ünal arasında tartışma çıktı. Giderek alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Sırtından bıçakladı

    Kavga sırasında Ünalan, Süleyman Ünal’ı darbetti. Süleyman Ünal ise yanındaki bıçağı çekip Ünalan’ı sırtından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine çağırılan ambulansla Meram Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ünalan, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Süleyman Ünal ile olaya karıştığı düşünülen Rıtvan Evrin ve Fatih Öztaş’ı gözaltına aldı.

    Babası da 2 yıl önce cinayet işledi

    DHA'nın haberine göre, Süleyman Ünal'ın babası Ahmet Ünal'ın da 2 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü belirtildi.

    Konya da kız kaçırma meselesinde kan aktı: 1 ölü #1

    Konya da kız kaçırma meselesinde kan aktı: 1 ölü #2

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