Konya'da kız kaçırma meselesinde kan aktı: 1 ölü

Kız kaçırma meselesinden aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki çocuk ile 32 yaşındaki Cem Ünalan'ın bıçaklı tartışması cinayetle bitti.

Konya'nın Meram ilçesinde, kız kaçırma husumeti bulunan Süleyman Ünal ve Cem Ünalan konuşmak için cadde üzerinde buluştu.

Buluşma noktasına iki arkadaşıyla birlikte gelen Cem Ünalan ile Süleyman Ünal arasında tartışma çıktı. Giderek alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sırtından bıçakladı

Kavga sırasında Ünalan, Süleyman Ünal’ı darbetti. Süleyman Ünal ise yanındaki bıçağı çekip Ünalan’ı sırtından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine çağırılan ambulansla Meram Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ünalan, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Süleyman Ünal ile olaya karıştığı düşünülen Rıtvan Evrin ve Fatih Öztaş’ı gözaltına aldı.

Babası da 2 yıl önce cinayet işledi

DHA'nın haberine göre, Süleyman Ünal'ın babası Ahmet Ünal'ın da 2 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü belirtildi.



