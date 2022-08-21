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    Kocaeli sahilleri ringe döndü, yumruk ve tekmeler havada uçuştu

    Kocaeli’de çıkan kavgalarda, sahil kenarları boks ringine döndü. Karamürsel ve Kandıra ilçelerinin plajlarında yaşanan arbede anlarında yumruk ve tekmeler havada uçuştu.
    • 21.08.2022 - 20:49
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 20:59
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    Kocaeli sahilleri ringe döndü, yumruk ve tekmeler havada uçuştu

    Kocaeli’de gün içerisinde farklı sahillerde kavgalar güne damga vurdu.

    Karamürsel ilçesinde iskele üzerinde çıkan kavgada, çok sayıda vatandaş birbirine girdi.

    Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada bazı vatandaşlar iskeleden denize düştü.

    İki farklı kavga yaşandı

    Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe sahilinin ise iki farklı noktasında kavga meydana geldi.

    Halk plajında çıkan kavgada bilinmeyen bir sebeple çok sayıda vatandaş kavgaya tutuştu. Kavgaya karışan taraflar güçlükle ayrıldı.

    Kocaeli sahilleri ringe döndü, yumruk ve tekmeler havada uçuştu ViDEO

    Plajdaki kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı

    Kerpe’deki diğer olay ise kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, plajdaki kadının fotoğrafını çeken bir şahıs diğer vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

    İHA'nın haberine göre, farklı noktalarda gerçekleşen kavgalar, vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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