Kocaeli’de, 2 tır arasında sıkışıp can verdi

Bozulan farları fark edip tırdan inen Emir Peygami, kazaya kurban gitti. Peygami, yokuştan kayan çarpmasıyla 2 tır arasında kalıp yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, OSB Mahallesi Aras Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında İranlı tır sürücüsü Emir Peygami (35), aracının ön farlarının arızalandığını fark etti.

Peygami, aracını yol kenarına park edip farları kontrol etmeye başladı. O sırada E.Ş.'nin yol kenarına park ettiği tırın freni boşaldı.

TIRLAR ARASINDA SIKIŞTI

Yokuştan kayan sürücüsüz tır, 30 metre ilerledikten sonra Peygami’ye ve tıra çarptı. Peygami, 2 tır arasında sıkıştı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipler, Peygami’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Emir Peygami’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü. Diğer tır sürücüsü E.Ş. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.