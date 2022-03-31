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    Kocaeli’de, 2 tır arasında sıkışıp can verdi

    Bozulan farları fark edip tırdan inen Emir Peygami, kazaya kurban gitti. Peygami, yokuştan kayan çarpmasıyla 2 tır arasında kalıp yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 16:02
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    Kocaeli’de, 2 tır arasında sıkışıp can verdi

    Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, OSB Mahallesi Aras Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında İranlı tır sürücüsü Emir Peygami (35), aracının ön farlarının arızalandığını fark etti.

    Peygami, aracını yol kenarına park edip farları kontrol etmeye başladı. O sırada E.Ş.'nin yol kenarına park ettiği tırın freni boşaldı.

    TIRLAR ARASINDA SIKIŞTI

    Yokuştan kayan sürücüsüz tır, 30 metre ilerledikten sonra Peygami’ye ve tıra çarptı. Peygami, 2 tır arasında sıkıştı.

    Kocaeli’de, 2 tır arasında sıkışıp can verdi #1

    OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipler, Peygami’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Emir Peygami’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü. Diğer tır sürücüsü E.Ş. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Kocaeli’de, 2 tır arasında sıkışıp can verdi #2


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