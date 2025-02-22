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İHA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir mağaza açılışında indirim kampanyası yapıldı.

Bunu duyan vatandaşlar mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Soğuk ve kara aldırış etmeyen vatandaşlar mağazaya girebilmek için birbirleri ile yarıştı.

Müşteriler sırayla içeri alınırken izdiham yaşandı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Ev eşyaları ve aletlerini alabilmek için kalabalıktakiler büyük çaba sarf etti.

Yaşanan izdiham vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.